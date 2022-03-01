Споры об экспресс-доставке в Нидерландах

Доставка продуктов — за считанные минуты! Такое обязательство берут на себя службы экспресс-доставки. Стоимость услуги 1 евро 80 центов. Такие компании как “Флинк”, “Гориллас”, “Гетир” и “Запп” действуют в 29 городах Нидерландов.

Оборот компании “Гетир”, созданной всего несколько месяцев назад, растет каждый месяц на несколько десятков процентов. “Мы доставляем товары всего за несколько минут, — рассказывает главный менеджер компании Флориан Брунстинг. — Но мы ничего не обещаем нашим клиентам, потому что выше всего ставим безопасность наших курьеров. Скорость нам обеспечивают технологии, которые мы разработали за последние пару лет, а также близость к покупателям”.

Во второй половине 2021 г. число людей, которые пользуются доставкой, выросло более чем втрое. Чтобы удовлетворить спрос, компании открывали пункты доставки с рекордной скоростью. Но эти пункты доставки расположены, как правило, в спальных районах, что оборачивается непростыми отношениями с местными жителями.

Всё больше городов в Нидерландов пытаются отрегулировать деятельность компаний по доставке продуктов. Деятельность пунктов доставки уже была приостановлена в Амстердаме и Ротердаме. Рекордная скорость, с которой разрастаются компании, организованные по образцу AirBnb и Uber, застала эти города врасплох. Но, как минимум, одна служба экспресс-доставки заявила, что она изучает юридические возможности для продолжения работы своего бизнеса и оказания услуг, спрос на которые продолжает расти.