Попытка потопить яхту в Испании

Украинский моряк попытался потопить яхту, принадлежащую генеральному директору "Рособоронэкспорта» Александру Михееву, которая была пришвартована в порту на острове Майорка в Испании.

В субботу мужчина, последние десять лет работавший на яхте механиком, попросил экипаж спуститься на берег и начал открывать клапаны в машинном отделении, рассчитывая, что судно утонет, но был задержан сотрудниками гражданской гвардии. На суде он заявил, что его босс — преступник, который продает оружие, убивающее украинцев, после чего был отпущен на свободу под залог.