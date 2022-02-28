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Испания

Попытка потопить яхту в Испании

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 Ирина Шелудкова
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Яхты в порту Адриано на Майорке
Яхты в порту Адриано на Майорке   -   Авторское право  Кадр из репортажа ESRTVE via EBU

Украинский моряк попытался потопить яхту, принадлежащую генеральному директору "Рособоронэкспорта» Александру Михееву, которая была пришвартована в порту на острове Майорка в Испании.

В субботу мужчина, последние десять лет работавший на яхте механиком, попросил экипаж спуститься на берег и начал открывать клапаны в машинном отделении, рассчитывая, что судно утонет, но был задержан сотрудниками гражданской гвардии. На суде он заявил, что его босс — преступник, который продает оружие, убивающее украинцев, после чего был отпущен на свободу под залог.