Россия - персона нон грата в спорте

Отмена спортивных соревнований, прекращение сотрудничества со спонсорами... Мир отвечает на вторжение России на территорию Украины, которое власти РФ называют военной спецоперацией. Международная федерация дзюдо лишила главу российского государства Владимира Путина звания почетного президента организации.

"В свете продолжающегося конфликта на Украине Международная федерация дзюдо объявляет о приостановке полномочий господина Путина в качестве почетного президента и посла организации", - говорится в заявлении федерации.

Ранее в связи с серьёзной эскалацией ситуации и нарушением безопасности в Европе, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о переносе финала Лиги чемпионов (сезона-2021/2022) из Санкт-Петербурга в Париж.

Многие россияне сожалеют о происходящем, но считают, что на этот раз спорт не может остаться вне политики.

Дмитрий, предприниматель: "В экономическом плане мы будем страдать, и спорт, как часть этого, как культура.... Мы должны все это через себя пропустить. Я это абсолютно понимаю. Мы к этому шли. Не то, чтобы я это одобряю. Наши спортсмены вроде как не виноваты, но мы все имели к этому какое-то отношение, к сожалению".

Георгий, студент: "Конечно, это очень плохо для нашего спорта, и я считаю, что это большой удар для России, но все таки я считаю, что это вынужденная мера. К сожалению, как-то по-другому понять наша власть не сможет".

Из-за ситуации на Украине Футбольная ассоциация Англии (FA) сообщила, что команды этой страны в обозримом будущем не будут проводить матчи со сборными России на всех уровнях.

От стыковых матчей чемпионата мира с командой России отказались сборные Польши, Швеции и Чехии.