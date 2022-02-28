Затишье в Киеве: корреспондент Euronews передает из украинской столицы

Валери Горья, Euronews:_ "Только что прозвучали сирены, значит, как и требуется, я отправляюсь в убежище. Однако здесь никого нет, видимо сигнальное предупреждение особо никого не обеспокоило. В гостинице, в которой я остановилась, где принимают журналистов, весь персонал, фактически все сотрудники, работающие сегодня, сказали мне, что если бы им приходилось спускаться в убежище каждый раз, когда звучат сирены, они бы вынуждены были проводить все время здесь, а им нужно работать._

Так что пока они не обращают на это внимания, если только не случится что-то действительно серьезного, чего пока не происходило. Я поговорила с двумя молодыми людьми, работающими за стойкой регистрации. Одному из них 18 лет. И он рассказал мне, что не верит, что российские войска в конце концов вторгнутся в украинскую столицу. Но если это произойдет, он будет готов взяться за оружие. По его словам, ему бы не хотелось никого убивать, да и не похож он на человека, который вообще способен кого-то убить. Но он настроен помочь своим военным защищать город, если потребуется.

И вообще он сказал, что все население будет действовать так же. Несколько дней назад власти организовали раздачу оружия гражданским лицам, и эта операция прошла настолько успешно, что оружия не осталось.

Тот факт, что это убежище сегодня пустует - хороший знак. Сегодня в Киеве все спокойно. Проблема в том, что никто не знает, как долго это может продлиться".