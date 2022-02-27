Рита проснулась в субботу утром под звуки обстрела и приготовила завтрак, как она призналась, "с улыбкой на лице".

"Знаете, после третьего дня уже легче, - говорит девушка. - Мне удалось выспаться, и это похоже на день принятия". Рита разговаривает с нами по телефону из центра Киева - города, который находится практически в осаде.

Вместе со своим парнем и кошкой Рита переехала к родителям: "Мы подумали, что поскольку живем в центре Киева, а также очень близко к железнодорожному вокзалу (он является стратегическим пунктом и может быть разрушен), то лучше переехать оттуда. Все мы знаем, как обычно поступают русские", - говорит молодая украинка.

"Неопределённость на родине лучше, чем где-либо ещё"...

О том, чтобы покинуть страну, Рита, по её признанию, задумалась, но быстро отогнала эти мысли: "Дома я в большей безопасности, потому что это мой дом. Вчера мы подумали было, потому что ситуация казалась вышедшей из-под контроля, но ночь прошла, и всё вокруг более менее в порядке... Причина, по которой я не хочу уезжать, заключается в том, что неопределенность на родине лучше, чем где-либо ещё".

Как и многие другие простые граждане, аналитики и даже политики, Рита не способна объяснить, как такое могло произойти: "Мы были готовы к этому, если вообще можно быть готовым к войне. Но до последнего момента мы думали, что Путин этого не сделает".

В пятницу вечером, когда снова послышались взрывы, Рита и её парень предпочли остаться дома: "Мы боялись, что будут бомбить мирных жителей, хотели остаться в метро, но когда вернулись домой, то поняли: здесь нам особо ничего не грозит. Если вдруг зазвучит сирена, мы закроемся в ванной: подальше от окон и поближе к несущим стенам". Неопределенность и тревога привели к созданию собственного протокола: "Мы остаемся в ванной: если в течение пяти минут ничего не происходит, мы продолжаем делать то, что делали".

Рядом с ее домом, примерно в 15 минутах езды, находятся две остановки метро. "Если сработает сигнализация, времени не будет", считает Рита. Поэтому они решили оставаться дома: другие варианты их не убеждают: "Я понятия не имею, есть ли подвал поблизости. У моих родителей есть подвал в доме, но это не идеальный вариант. Если здание обрушится, жертв может быть больше".

Гражданское сопротивление

В середине разговора Рита замешкалась. Она утверждает, что русские шпионят, поэтому предпочла не называть своего полного имени: "Они собирают данные, задавая вопросы в чате. Но мы все знаем об этом и стараемся быть осторожными. Более того, чтобы избежать дезинформации, мы обращаемся только к официальным источникам. После восьми лет мы знаем, как проверять информацию: мы читаем официальные каналы армии, правительства и городских властей", - объясняет девушка.

По её словам, организовано гражданское сопротивление: "Я даже слышала о 70-летнем дедушке, который записался в армию. Он считает, что есть много добровольцев, которые - с опытом или без - берут в руки оружие. Некоторые местные жители, по ее словам, сдают свои стеклянные бутылки для "коктейлей Молотова", о чем президент страны Владимир Зеленский попросил граждан в пятницу.

Рита считает, что российским солдатам не удалось проникнуть в город, она их не видела. Её отец видел, как ракета попала в здание напротив: "Причина, по которой это случилось, в том, что там находится объект инфраструктуры. Вероятно, они, как обычно, просчитались", - заключает девушка.