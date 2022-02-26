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Россия

Запад отключает российские банки от SWIFT

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  Денис Локтев
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен   -   Авторское право  European Commission

В ночь на воскресенье председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что лидеры ведущих стран ЕС, Великобритании, Канады и США приняли решение отключить ряд российских банков от системы SWIFT и ограничить для российского Центробанка возможности оперировать его внешними резервами.

О каких конкретно банках идёт речь, и с какого момента санкции вступят в силу, пока не объявлено.

Кроме того, будут приняты меры против продажи так называемых «золотых паспортов», позволяющих богатым россиянам приобретать европейское гражданство, и будут проведены тщательные расследования для выявления и заморозки зарубежных активов лиц, находящихся под санкциями, их родственников и приближённых к ним людей.

Ранее в субботу лидеры Венгрии, Кипра, Италии и других европейских стран дали понять, что не возражают против отключения России от системы SWIFT, ранее считавшегося «ядерным вариантом» рестрикций в отношении российской финансовой системы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу заявил, что Россия заблаговременно готовилась к санкциям Запада, которые во многом были прогнозируемы. "Санкции весьма серьезные - несколько волн санкций, которые последовали за прошедшие несколько дней. Мы также серьезно и заблаговременно к ним готовились, они в основе своей прогнозируемы", - сказал Песков.