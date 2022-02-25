США ввели новый пакет антироссийских санкций

Американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не намерены отправлять свои войска на Украину. Глава Белого дома также сообщил о новом пакете антироссийских санкций, включающих, в частности, ограничения на деятельность банков и на экспорт высокотехнологичной американской продукции в РФ.

"Наши силы не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российскими силами на Украине. Наши силы прибывают в Европу не для того, чтобы воевать на Украине, а для защиты наших партнеров по НАТО и для поддержки союзников НАТО на востоке. Я уже предельно ясно объяснил, что США будут изо всех сил защищать каждый дюйм территории НАТО. Мы ограничим возможности России вести дела в долларах, евро, фунтах и иенах и быть частью глобальной экономики. Мы вводим санкции в отношении российских банков, совокупная стоимость активов которых составляет около триллиона долларов. А американские нефтегазовые компании не должны пользоваться ситуацией, чтобы повышать цены. Мы ведем активные переговоры со странами мира, чтобы повысить объемы высвобождаемых ресурсов из стратегических запасов ведущих потребителей энергии. США высвободят дополнительные баррели нефти", — заявил Джо Байден на брифинге для журналистов.