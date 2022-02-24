"Путин умрет и будет гореть в аду": украинцы потрясены военным нападением России

Житель Харькова Константин Ачкасов проснулся в 5 утра от звука взрывов и гула самолетов. Зайдя в интернет, он понял, что подтвердились его худшие опасения: Россия начала военную операцию на Украине.

День вторжения России на Украину 33-летний Константин провел дома с матерью и братом. "Сейчас все сидят по домам. Люди заправили машины или накупили продукты. Мы все ждем указаний от правительства. Передвигаться небезопасно", - сказал он.

В случае авиаудара Константин с семьей планирует спрятаться в подвале. Courtesy Kostyantyn Achkasov

Несмотря на то, что президент Владимир Зеленский попросил украинцев оставаться дома, многие из них начали собирать вещи и готовиться к отъезду. Киевляне, опасаясь авиаударов, скопились внутри станций метро в поисках убежища.

На выездах из городов образовались километровые пробки. Сотни автомобилей были вынуждены стоять на контрольно-пропускных пунктах на границе с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией.

"Ситуация на контрольно-пропускных пунктах на западной границе остается стабильной, наблюдается увеличение интенсивности движения", - заявили в четверг в Министерстве внутренних дел Украины.

На выезде из Киева образовалась пробка. Emilio Morenatti/AP Photo

"Обычно я встаю рано. В 5.30 я уже на ногах, - рассказывает 62-летний жители пригорода украинской столицы Микола. - Сперва я не услышал взрывов, но мой друг из другого района Киева уже услышал. Потом мы услышали очень серьезные взрывы. Несколько. Дом трясло. Собака очень испугалась. Она до сих пор боится, держится рядом со мной".

"Мы знаем про все эти взрывы в радиусе 30 км. У нас телевидение работает, интернет, телефонная связь иногда обрывается, но потом снова появляется. Мы получаем информацию, смотрим телевизор все время", - добавил он.

Позади собаки Миколы - сумки на случай вынужденного побега. Маленькая, если придется спасаться пешком, побольше - если удастся уехать на машине. Euronews

Во Львове 35-летняя Юлия рассказала Euronews, что на всякий случай собрала вещи. "На военные объекты в этом районе были нападения, но сейчас в городе тихо. Я беспокоюсь за украинцев в городах, где нападения более интенсивны", - сказала она.

Юлия с дочерью. Euronews

"Мы проверили бомбоубежище, запланировали, что нужно туда спустить, запаслись водой. Мы с мужем и дочерью пока не планируем уезжать. Паники нет. Но есть много тревоги", - добавила Юлия.

Жительница Луцка, который ранее подвергся обстрелу российской армии, сказала: Euronews: "Трудно сказать, что мы чувствуем. Нас шатает из стороны в сторону, в зависимости от новостей".

"В целом мы настроены оптимистично, у нас нет сомнений, что Путин умрет и будет гореть в аду, вопрос только в том, какой ценой. Мы возлагаем надежду на Бога и украинскую армию", - сказала она.