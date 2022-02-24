Джонсон: "Отвратительная и варварская авантюра Путина должна закончиться провалом"

Страны Запада жестко отреагировали на проводимую Россией специальную военную операцию на территории Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая с обращением к нации заявил:

"Мы без колебаний поддержим Украину и возьмем на себя полную ответственность за защиту суверенитета и безопасности наших европейских союзников. Мои дорогие соотечественники, события этой ночи стали поворотным моментом в истории Европы и нашей страны, и они будут иметь длительные, серьезные последствия для нашей жизни и для геополитики нашего континента. Мы сможем дать на это ответ все вместе".

Решение Москвы, резко осудил канцлер ФРГ Олаф Шольц, назвав его "вопиющим нарушением международного права".

Олаф Шольц, канцлер ФРГ: "24 февраля — страшный день для Украины и мрачный день для Европы. Своим нападением на Украину президент России Владимир Путин в очередной раз грубо нарушает международное право. Путин приносит страдания и разрушения своим непосредственным соседям. Он нарушает суверенитет и границы Украины, он подвергает опасности жизни бесчисленного количества невинных людей на Украине, братском государстве России. В конечном счете, он также ставит под сомнение мирный порядок на нашем континенте. Всему этому нет оправдания. Это война Путина".

Шольц призвал власти РФ безотлагательно прекратить "военную акцию".

В том же ключе выступил и британский премьер-министр Борис Джонсон:

"Совместно с нашими союзниками мы согласуем масштабный пакет экономических санкций, призванных стреножить российскую экономику. Мы также должны коллективно преодолеть зависимость от российских нефти и газа, которая слишком долго обеспечивала Путину контроль над западной политикой. Наша задача ясна: в дипломатическом, политическом, экономическом и в конечном счете военном плане. Эта отвратительная и варварская авантюра Владимира Путина должна завершиться провалом".