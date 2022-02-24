По всей Европе проходят манифестации против вторжения России на Украину

Сотни людей вышли на улицы Германии в знак протеста против военных действий России на территории Украины. Одна из демонстраций прошла в Берлине. Многие участники акции держали в руках украинские флаги. Манифестанты призывали Европу встать на сторону Украины.

Никлас, житель Германии: "Хорошо, что они наконец-то приостановили "Северный поток-2". Но я думаю, что есть и другие санкции, которые они могут ввести. И я полагаю, мы должны обсудить, следует ли нам посылать оружие на Украину. Я не понимаю, почему мы не сделали этого в последние недели".

Акция протеста состоялась и в столице Франции Париже, перед посольством Российcкой Федерации. Среди демонстрантов были известные политики Янник Жадо - представитель французских "зеленых" и бывшая министр Кристиан Тобира.

И Жадо и Тобира - оба кандидаты в президенты - отменили свои предвыборные поездки, чтобы прийти на большой парижский митинг против войны на Площади Республики.

Жители Варшавы и проживающие в польской столице украинцы собрались у здания российского посольства. Демонстранты требовали немедленного прекращения военных действий на Украине. Манифестации состоялись в Риге, Таллине, Осло, Барселоне и других европейских городах.