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мир

По всей Европе проходят манифестации против вторжения России на Украину

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 Ирина Александрова
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По всей Европе проходят манифестации против вторжения России на Украину
Авторское право  Kay Nietfeld/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Сотни людей вышли на улицы Германии в знак протеста против военных действий России на территории Украины. Одна из демонстраций прошла в Берлине. Многие участники акции держали в руках украинские флаги. Манифестанты призывали Европу встать на сторону Украины.

Никлас, житель Германии: "Хорошо, что они наконец-то приостановили "Северный поток-2". Но я думаю, что есть и другие санкции, которые они могут ввести. И я полагаю, мы должны обсудить, следует ли нам посылать оружие на Украину. Я не понимаю, почему мы не сделали этого в последние недели".

Акция протеста состоялась и в столице Франции Париже, перед посольством Российcкой Федерации. Среди демонстрантов были известные политики Янник Жадо - представитель французских "зеленых" и бывшая министр Кристиан Тобира.

И Жадо и Тобира - оба кандидаты в президенты - отменили свои предвыборные поездки, чтобы прийти на большой парижский митинг против войны на Площади Республики.

Жители Варшавы и проживающие в польской столице украинцы собрались у здания российского посольства. Демонстранты требовали немедленного прекращения военных действий на Украине. Манифестации состоялись в Риге, Таллине, Осло, Барселоне и других европейских городах.