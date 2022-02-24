Киев: метро стало убежищем

Саша Вакулина, Euronews: "Это станция метро, которая находится в отдалении от центра Киева. Вы можете видеть, что этим вечером многие люди здесь нашли убежище.Такую картину можно наблюдать повсюду на станциях киевского метрополитена".

В украинской столице введен комендантский час. Его действие началось в десять вечера и продлится до семи утра по местному времени.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом. Исключение предусмотрено для тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры.

В случае тревоги киевлян просят спускаться в метро, которое будет открыто в качестве укрытия.