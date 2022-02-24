Саммит ЕС обсудит действия РФ в отношении Украины

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя: Чтобы дать совместный ответ на действия России в отношении Украины, на вечер четверга здесь срочно созван Саммит Евросоюза.

Вероятно, первым вопросом будет: поставлять ли Киеву разведданные, материальную и финансовую помощь, а главное оружие, чему до сих пор препятствовала Германия, но её позиция меняется.

Второй вопрос — ужесточать ли санкций против Москвы? Против ограничительных мер финансового характера больше другие столиц возражал Рим. Банки Итали, а также Франции и Австрии, не хотят потерять свои кредиты, предоставленные России. Кроме того, Венгрия проявляла осторожность в отношении применения второй части санкционного пакета. Но всё это было до российского наступления сегодня утром, а при осложнении обставки в мире Евросоюз обычно сплачивается.

Третий вопрос встречи в верхах: что делать с ожидаемым исходом беженцев из Украины? Франция сообщила, что он может лечь тяжким бременем на Евросоюз, которое его страны должны разделить.

И в-четвертых, Саммит может констатировать крах отношений Евросоюза с Россией. Лидеры ЕС и их советники заявляют, что президент Путин прошёл точку невозврата. Его война, говорят они, будет иметь тяжелейшие последствия на многие годы, и Россия становится международным изгоем (используется английское слово pariah).