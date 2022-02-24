Amnesty International: "Украинцы не знают, куда ехать"

Узнав о российском вторжении, многие граждане Украины отправились в путь в надежде спастись от войны. Среди них - Оксана Покальчук, директор представительства правозащитной организации Amnesty International. С ней беседовала корреспондент Euronews Ана Лазаро.

Покальчук: Этим утром мы проснулись часов в пять или полшестого, потому что нас разбудили звуки, похожие на взрывы. Люди в доме начали просыпаться. Мы включили новости и поняли, что война началась.

Euronews: Что происходило на дороге, много было машин и движения?

Покальчук: Была сумасшедшая пробка. Очень много машин. Люди паниковали. Невозможно купить достаточно бензина - дают заправить не более 20 литров в один бак. Наличные снять невозможно. В общем, паника. И много всякого другого...

Euronews: Какие настроения у граждан, украинцев?

Покальчук: Люди в панике, они напуганы. Стоят длинные очереди в магазины и места, где можно купить лекарства. Царит атмосфера неопределенности, потому что люди не знают, куда ехать. Большинство из нас были уверены, что лучше двигаться куда-то на запад. Но сейчас это невозможно, потому что находиться в дороге опасно, даже в западном направлении».

Euronews: Как директор Amnesty International Ukraine, чего вы ждёте от международного сообщества, от Европы?

Покальчук: Как директор Amnesty International, я надеюсь, что всех виновных ждёт... что не останутся безнаказанными те, кто нарушает международное гуманитарное право, кто причинил всё это, в первую очередь, мирным людям моей страны, гражданскому населению, я хочу это подчеркнуть".