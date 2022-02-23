Грузины - о ситуации вокруг Украины

Граждане Грузии проводят параллель между происходящим на Украине и тем, что произошло в их стране в 2008 году. Тогда после военного конфликта Россия признала независимость самопровозглашённых республик Абхазии и Южной Осетии. Сейчас местные жители с огромным интересом следят за событиями в Украине:

"Если Путин вторгнется на Украину, значит, его следующей целью будет Грузия".

"Я хочу мира и любви везде, ничего больше".

"Я беженец из Абхазии, и эта ситуация для меня очень чувствительна. У меня такое ощущение, что Путин не может адекватно оценивать события".

"Россия сделала то же самое в недалеком прошлом в Грузии. Я молод, но боль старшего поколения – это и моя боль. Боль Украины сейчас и боль грузинского народа".

Во время российско-грузинской войны 2008 года Саломе Самадашвили была послом Грузии в ЕС. Сейчас она оппозиционный депутат в грузинском парламенте. Вспоминая, как всё начиналось, она считает, что два сценария очень похожи:

"В 2008 году, когда я был главой миссии Грузии в Евросоюзе, было крайне сложно убедить наших западных друзей и союзников. Несмотря на ту значительную помощь, которую они, несомненно, оказывали Грузии в то трудное время, убедить их было очень сложно, что Путин не остановится на Грузии, и что следующей мишенью в его агрессивных планах в российской агрессии станет Украина. К сожалению, никто на Западе в то время не мог предположить, что Путин зайдет так далеко, как он это сделал в 2014 году".

Председатель парламента Грузии говорит, что вызовы, с которыми сталкиваются Украина и Грузия, взаимосвязаны.

Шалва Папуашвили, председатель парламента Грузии:

"События, происходящие в Украине, очевидно, связаны с вызовами безопасности, с которыми сталкивается Грузия. Ещё раз призываем международное сообщество быть твердыми и чёткими, когда дело доходит до принятия решений, поскольку безопасность грузинского государства и народа тесно связана с событиями, происходящими на Украине".

Лео Сихарулидзе, Euronews:

"Грузия обеспокоена тем, что события на Украине могут привести к открытому и широкому конфликту в Черноморском регионе, многим также вспоминается то, что произошло в Грузии в 2008 году. Граждане Грузии вместе со всем миром внимательно следят за разворачивающимися событиями на Украине, думая о будущем Украины - но также и Грузии".