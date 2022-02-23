В российском Донецке ждут мира

Это – Донецк, пограничный город в Ростовской области. Вот указатель на Украину, который после решения Владимира Путина, скорее всего, скоро сменят.

Галина Полонская, Euronews: "Здесь, в Донецке, жизнь идет своим чередом. Новость о признании Россией Луганской Народной Республики, а до нее отсюда можно пешком дойти, всех тех, с кем мне удалось поговорить, абсолютно не удивила".

Тамара: "Не известно, что будет, останемся мы живы или нет. Так что мы не хотим войны, нам не нужна война, ну я думаю, что Путин принял правильное решение, что теперь защитят людей, не будет такой войны, думаю, как сейчас обстреливают их без конца, бедные люди - 8 лет".

Екатерина: "Мира ждем: и у них в Донбассе и у нас, потому что мы – русские братья, поэтому все будет хорошо, лучше будет, чем было. Будет стабильность, мир в семьях, дети вернуться домой, старики, дети, все, все будет хорошо".

Валерий: "Мы - "за". Обеими руками за присоединение ДЛР и ЛНР, давно было пора, вот однозначно, потому что там живут русские люди, и я сам там прожил 20 лет, но вынужден был покинуть в связи со всеми идиотскими этими событиями, захотел жить за границей, а теперь очень рад, что они вернулись к нам на родину".

Галина Полонская, Euronews: "По данным недавнего опроса ВЦИОМ, 73% россиян поддержали решение о признании и лишь 16% сказали, что с эти не согласны".