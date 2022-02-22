Джонсон объявил о введении санкций против России

Британия , поддержавшая ранее Украину отправкой оружия, стала одной из первых стран, объявивших о введении санкций против России после признания независимости самопровозглашённых республик Донбасса. Выступая в палате общин во вторник премьер-министр Борис Джонсон заявил:

"Сегодня Великобритания вводит санкции в отношении следующих пяти российских банков: банка "Россия", ИС Банка, Генбанка, Промсвязьбанка и Черноморского банка; также мы вводим санкции против трёх очень значительных российских частных лиц - Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Любые принадлежащие им в нашей стране активы будут заморожены, и этим лицам будет запрещен въезд сюда. Мы также запретим всем британским физическим и юридическим лицам иметь с ними какие-либо дела".

Доходы трех российских олигархов, попавших под санкции, связаны со сферой энергетики и инфраструктуры, эти лица уже попали под санкции Соединенных Штатов. Джонсон добавил, что это первый транш санкций, и в том случае если Россия начнет полномасштабное наступление на Украину, последуют дальнейшие шаги.