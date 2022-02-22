Рекордный обвал Московской биржи

На Московской бирже — сильнейший обвал с 2008 года, рекордное снижение котировок началось накануне в ожидании признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР.

Риски начала войны на Украине и расширения антироссийских санкций заставили инвесторов сокращать рублевые активы. Большие потери понесли так нанизываемые "голубые фишки". Акции Сбербанка в ходе торгов в моменте падали более чем на 21%, "Яндекса" — на 19%, "Газпрома" — на 11%, в красной зоне оказались все российские компании, представленные на бирже.

За один доллар в конце банковского дня предлагали без малого 79 рублей, а за евро - 90. По мнению аналитиков, российский фондовый рынок останется уязвимым из-за грядущих санкций.