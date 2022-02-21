От фермы к столу: европейцы хотят знать все о продуктах, которые покупают

Все больше европейских потребителей придают значение географической близости происхождения продуктов питания. Информация об этом, уверены в министерствах сельского хозяйства Австрии и Германии, должна быть в обязательном порядке указана в маркировке продовольственных товаров во всех странах ЕС.

Покупатель имеет право знать, где именно были выращены для забоя домашние птицы или скот. Это же касается фруктов, овощей и риса. Для рыбы должен быть указан район вылова. Элизабет Кёстингер и Джем Оздемир (главы соответствующих ведомств Австрии и Германии) в ближайшее время ознакомят с совместной инициативой своих европейских коллег.

В данном контексте, как ожидается к концу года, Европейская комиссия представит законодательное предложение об обязательной маркировке пищевых продуктов на лицевой стороне упаковки в масштабах всего ЕС.

Активисты требуют, чтобы в маркировке содержалась информация о том, в каких условиях были выращены животные.