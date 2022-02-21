"Латинские банды": в Испании дети вступают в преступные группировки

15-летний Хайме Герреро, насмерть заколотый в центре Мадрида, — лишь одна из жертв так называемых "латинских банд". По подсчетам экспертов, только в испанской столице они насчитывают не менее 2500 членов, минимум 40% из которых — несовершеннолетние. Дети вступают в преступные группировки уже начиная с 11 лет. При этом, во многом благодаря соцсетям, во время пандемии банды привлекают все больше и больше подростков.

Артур вышел из группировки "Лэтин Кингз" шесть лет назад, но до сих пор скрывается от бывших друзей, опасаясь мести. Он вступил в банду в 14 и тогда же совершил свое первое преступление.

"Когда вступаешь в "Лэтин Кингз", нужно пройти тест. Во время обряда инициации ты должен ударить ножом члена противоборствующей банды. Взрослые — те, кому 18 или 19, — используют детей, чтобы совершать нужные им преступления, так как несовершеннолетние никогда не попадут в тюрьму", — рассказывает он.

Банды привлекают подростков своим ощущением силы, дресс-кодом и музыкой: их субкультура сейчас очень популярна в соцсетях.

""Латинские банды" используют телефоны как поле битвы. Они знакомятся в "Тик-Токе", а потом убивают друг друга на улицах.", — говорит корреспондент Euronews Хайме Веласкес.

Пастор Альберто Диас и его церковь помогают детям уйти из банд. По его словам, во время пандемии и национального локдауна, группировки значительно расширились: "У нас довольно долго не было базовых социальных услуг, школы были закрыты. Дети проводили много времени в телефонах и компьютерах, где следили за контентом от "латинских банд". Так что когда они вновь оказались на улицах, семя уже было посажено".

Испанские власти прилагают все больше усилий, чтобы не допустить усиления "латинских банд", но эксперты отмечают, что самое важное — превентивные меры. Потому что хоть группировку и возможно покинуть, гораздо проще туда вообще не вступать.