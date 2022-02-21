Европейские дипломаты надеются, что войны не будет

Кризис вокруг Украины - главная тема совещания глав европейских дипломатий в Брюсселе. Министры иностранных дел государств-членов ЕС заявили, что готовы мобилизовать весь переговорный арсенал для деэскалации конфликта. О санкциях в отношении России речь на встрече не идет.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, пояснил: "Если придет время, я созову внеочередное заседание Европейского Совета, ведь санкции- его компетенция. По моем запросу решения принимает именно Совет. Мы готовы к такому шагу, если придет время, но мы работаем над тем, чтобы такой момент не наступил".

Глава датского МИДа Йеппе Кофод также говорит "да" мирному урегулированию: "Нам ясно: это очень серьезная ситуация, но мы надеемся, мы работаем с расчетом на лучше - на то, что войны не будет. Но мы и к худшему должны быть готовы, если президент Путин продолжит провокации и пренебрежение дипломатией".

Ранее стало известно, что при поддержке Франции Россия согласилась на созыв контактной группы по Донбассу и на возобновление консультаций в формате "нормандской четверки". Анонсирована и встреча Владимира Путина с президентом США - новость, которую приветствовал приглашенный в Брюссель министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.