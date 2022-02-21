Credit Suisse отклонил обвинения в связях с сомнительными клиентами

Швейцарский банк Credit Suisse отверг обвинения в недобросовестной деловой практике после того, как журналисты опубликовали расследование о клиентах этой финансовой организации, основанное на утечке данных о счетах. Речь в общей сложности идет о 18 тысячах счетов, открытых в банке с 1940-х по 2010 год с суммарной капитализацией в сто с лишним миллиардов долларов.

Расследователи выяснили, что среди клиентов банка значатся семьи высокопоставленные политиков и люди, обвинявшихся в разных преступлениях.

В Credit Suisse отметили, что представленные журналистами материалы носят преимущественно исторический характер и основаны "на частичной, неточной или выборочной информации, вырванной из контекста". Банк уточнил, что около 90% попавших в обзор счетов на сегодня закрыты.

Конфиденциальные материалы о деятельности Credit Suisse изначально получили журналисты немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, они поделились ими с коллегами из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности и СМИ из 39 стран.