Европейские акции в поддержку Украины

В Варшаве прошла акция в знак солидарности с украинцами. Сотни местных жителей собрались в центре польской столицы, чтобы выразить протест в связи с возможным российским военным вторжением. Участники размахивали украинскими, польскими и европейскими флагами, а также несли плакаты в поддержку Украины.

"Мы хотим, чтобы Украина была демократическим, мирным государством, и мы хотим, чтобы мир был не только на Украине, но и во всей Европе, потому что война на Украине — это война во всей Европе", — утверждает одна из участниц акции.

"Здесь не только украинцы, но и россияне, представители прекрасной российской нации, которые знают, что такое война, и прекрасно понимают, что этот империализм, это мышление, которое сегодня демонстрирует президент России Владимир Путин, антигуманно", — заявил Шимон Головня, лидер партии "Польша 2050".

В Мадриде также прошел митинг украинской общины против возможного российского вмешательства. Участники высказывали обеспокоенность ситуацией, в которой находятся их родственники на родине.

"Мы просим выразить поддержку Украине не только на словах, но и в действиях, потому что простых заявлений недостаточно, чтобы защититься от российских пуль, — высказался украинец, живущий в Испании.

Прошла акция и в Стокгольме её провела неправительственная организация Шведское общество мира и арбитража, занимающееся вопросами разоружения и демократизации.

В понедельник Польша созывает внеочередное заседание ОБСЕ, чтобы попытаться найти пути деэскалации ситуации на Украине.