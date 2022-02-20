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Швейцария

Крупнейшая утечка данных из Credit Suisse

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 Ольга Патапенка
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Крупнейшая утечка данных из Credit Suisse
Авторское право  أ ب

В крупнейшем швейцарском банке Credit Suisse произошла самая масштабная утечка клиентских данных в истории. Речь идет о 18 000 счетах, открытых с 1940-х по 2010-е годы, на которых хранятся более $100 млрд.

В числе тех, кого обслуживал банк, высокопоставленные политики и их родственники. Среди клиентов банка числятся семья нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, семья бывшего казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева, а также украинский бизнесмен и бывший глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский.