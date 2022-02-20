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мир

Новый враг грозит Валу Адриана

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 Кнарик Хачатрян
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Новый враг грозит Валу Адриана
Авторское право  AP Photo

Вал Адриана на севере Англии, фортификационное сооружение, построенное в начале II века для обороны северо-западных границ Римской империи, пережил многочисленные нападения на протяжении почти двух тысячелетий. Но археологи опасаются, что теперь, на 1900-ом году жизни, он может столкнуться со своим самым опасным врагом: изменением климата. Вал тянется от от Ирландского до Северного морей и считается наиболее значимым античным памятником Великобритании. Историки говорят, что это яркий пример долговечности сооружений, построенных римлянами.

Билл Гриффитс, глава отдела коллекций музеев графства Тайн-энд-Уир:

"Вал Адриана - невероятный памятник: он пересекает северную Англию от побережья до побережья; его длина 73 современных мили - это 80 римских миль. Он сопоставим с другими римскими чудесами, такими, как Колизей, Пантеон и тому подобное. Все это знают, все слышали о вале Адриана - это настоящая достопримечательность".

Вал Адриана и его окрестности уже давно представляют собой богатую область открытий для археологов. Многие артефакты сохранились в первозданном виде благодаря торфяным болотам, доминирующим в ландшафте. Но изменение климата привело к тому, что эти торфяные болота стали высыхать и исчезать.

Эндрю Бирли, руководитель раскопок, археолог:

"1900 лет назад Вал Адриана был построен, чтобы разделить страну и защитить римскую провинцию Британию - ну, откровенно говоря, он в те времена никогда не подвергался такой большой опасности, как сейчас в связи с изменением климата. У нас в археологии есть сейчас чувствительные объекты, которые находятся под крайней угрозой из-за изменения климата, небольшие температурные изменения становятся всё значительнее и могут действительно повредить сохранности того, что здесь находится".

И пока мир размышляет о том, как изменение климата повлияет на наше будущее, Вал Адриана показывает, какое влияние климатические изменения уже оказывают на наше прошлое.