Пожар на пароме: найден выживший

Найден живым один из пассажиров парома, загоревшегося в пятницу у берегов Греции. Мужчина был замечен на корме судна и смог связаться со спасателями.

Пропавшими без вести остаются 11 человек. Среди них водители грузовиков из Болгарии, Греции, Турции и Литвы.

Паром Euroferry Olympia под итальянским флагом вышел в пятницу из греческой Игуменицы в итальянский Бриндизи и по пути загорелся. Более 270 человек спасены и доставлены на остров Корфу.

"Нам очень помогла итальянская береговая охрана: они довезли нас до Корфу, доставили в отель. Также нам очень помогли сотрудники нашего посольства, посольства Турции, мы очень благодарны и им, и итальянцам. К счастью, мы не погибли, это самое главное, остальное не имеет значения", - говорит один из спасённых.

По словам пассажиров, всего за 15 минут пламя охватило палубы и надстройку. Причины возгорания выясняются; капитан и два механика судна были задержаны для дачи показаний, но затем отпущены. Паром отбуксирован в безопасный район к северу от Корфу.

Официально на борту находились 239 пассажиров и 51 член экипажа. Но среди спасённых оказались и двое нелегальных мигранта из Афганистана, которые не были зарегистрированы в списке пассажиров.