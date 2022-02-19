Из ДНР и ЛНР эвакуируют мирных жителей

Президент США Джо Байден в очередной раз заявил, что Россия «в ближайшие дни» готовится напасть на Украину и захватить при этом Киев:

– У нас есть основания полагать, что российские вооружённые силы планируют и намереваются напасть Украину на следующей неделе, в ближайшие дни. Полагаем, что их целью будет столица Украины Киев, где живут 2,8 млн невинных людей. Но повторяю: Россия всё ещё может выбрать дипломатический путь. Ещё не поздно снять напряжённость и вернуться за стол переговоров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу встретился с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Мюнхене. Блинкен прибыл сюда для участия в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности и намерен укрепить единство европейских союзников Вашингтона.

В министерстве обороны США заявляют, что, по их данным, Россия сосредоточила значительные силы вблизи украинской границы.

Со своей стороны Москва, как и прежде, утверждает, что нападения на Украину не планируется, а совместные российско-белорусские учения носят оборонительный характер и никому не угрожают.

Между тем, власти самопровозглашённых Народных республик Донбасса объявили о начале массовой эвакуации мирных жителей в Россию. Согласно их заявлениям, такое решение было принято в связи с усилившимися артиллерийскими обстрелами со стороны позиций украинских военных. По словам местных жителей, столь интенсивных боевых действий здесь не велось с пятнадцатого года.

К настоящему времени, как сообщается, из ДНР на российскую территорию уже эвакуировано более 6,5 тысяч человек, почти половина из них – дети. Людей вывозят на автобусах и поездах.

При этом украинские власти отрицают намерение восстановить силой контроль над Донбассом. Об этом, в частности, заявил Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины:

– Сегодня два лица сделали заявления об эвакуации жителей Луганской и Донецкой областей, поскольку украинская армия будто бы планирует напасть на Донецк и Луганск, чтобы вернуть наши территории. Могу сказать, что эти заявления не имеют ничего общего с реальностью.

Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет. По данным ООН, за это время здесь погибли более 13 тысяч человек.