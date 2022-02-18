Польские спелеологи застряли в австрийской пещере Лампрехтсофен

Австрийские спасатели пытаются добраться до польских спелеологов, оказавшихся в ловушке в пещере Лампрехтсофен, куда попала вода от растаявшего снега и льда.

Пятая в мире по глубине пещерная система расположена в земле Зальцбург в Северных Известняковых Альпах.

Трое исследователей из Польши находились в официальной экспедиции и хорошо подготовлены, но пока не выходят на связь.

"Уровень воды в пещере поднялся слишком высоко, образовалось озеро и обратный путь был заблокирован. Мы предполагаем, что спелеологи сейчас находится в глубине пещеры, где расположены сухие проходы. К тому же, все специалисты знают, в каких местах нужно переждать, когда поднимается вода, мы думаем что наши коллеги из Польши находятся там ", — говорит геолог и спасатель Вольфганг Гадермайр .

К стремительному таянию снежного покрова привела необычайно теплая погода в горах.

На случай чрезвычайной ситуации в пещере есть специальные ниши с одеялами и другими предметами первой необходимости.

Подъем уровня воды в пещере Лампрехтсофен не редкое явление. Могут потребоваться дни и даже недели, чтобы выбраться оттуда. В 2013 и 2016 годах посетили были заблокированы в течении нескольких часов, всех удалось спасти.