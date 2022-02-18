В Ионическом море у берегов Греции возник пожар на пароме в пятницу ранним утром. На его борту в это время находились 237 пассажиров и 51 член экипажа. Судно следовало из греческого порта Игуменица в город Бриндизи на юге Италии.

По предварительным данным, спасателям удалось эвакуировать всех, находившихся на горящем пароме, и переправить их на близлежащий остров Корфу. Один из пассажиров получил при этом незначительные травмы и был отправлен в больницу.

В спасательной операции были задействованы патрульные катера и буксиры береговой охраны. Причины возгорания остаются неизвестными, начато расследование обстоятельств происшествия.