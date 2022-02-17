Запад опасается, что Россия ищет предлог для вторжения на Украину

США и НАТО опасаются, что Россия может искать предлог для агрессии против Украины. Об этом, в частности, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. В МИД РФ в ответ заявили, что некоторые страны "услужливо подсказывают" военные сценарии для нападения на Украину, но это лишь слова, с целью "замотать" переговоры о гарантиях безопасности России.

В интервью Euronews генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил: "Меня беспокоит увеличение количества нарушений режима прекращения огня. Меня также волнует возможность того, что Россия пытается создать какой-то предлог для вторжения - даже независимо от того, будет ли он реализован".

В настоящее время у альянса "нет определенности" по поводу намерений российской стороны относительно ситуации вокруг Украины, отметил Столтенберг. Он призвал Россию к диалогу с НАТО.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: "Мы должны быть осторожны, слишком много рассуждая о том, что произойдет. Мы имеем представление о том, что уже случилось, а именно то, что у России теперь есть силы, которые могут вторгнуться на Украину практически без предупреждения. Россия выдвинула требования, которые, как там знают, не могут быть удовлетворены, и начала угрожающую риторику. Но самое важное - мы призываем Россию к деэскалации и дипломатическим усилиям вместе с НАТО".

В четверг Минобороны России опубликовало кадры, на которых, как утверждается, показано, как российские войска отходят от границы с Украиной в связи с частичным завершением учений, и возвращаются в места постоянной дислокации.

Однако США заявляют, что не видят отвода российских войск от украинской границы и, что угроза вторжения по-прежнему остается серьезной. В Вашингтоне уверяют, что на кону - безопасность и экономическая стабильность Европы.

Информацию о возможном вторжении на территорию Украины в Москве называют пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, обострение ситуации вокруг Украины развивается не на территории России, а в умах, мозгах и СМИ Запада, прежде всего США, Великобритании, а также в руководстве НАТО.