Лидеры России и Бразилии завершили переговоры в Кремле

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару провели переговоры в Кремле. Визит бразильского лидера в российскую столицу состоялся на фоне напряженных отношений между Москвой и НАТО вокруг Украины. Примечательно, что в отличие от прошедших на днях встреч Путина с президентом Франции и канцлером ФРГ, беседа российского лидера с бразильским коллегой проходила без дополнительной социальной дистанции. Болсонару неоднократно говорил о "чувстве солидарности с Россией" и назвал свой визит в Москву "сигналом для всего мира" о том, что отношения двух стран "имеют хорошие перспективы".

Жаир Болсонару, президент Бразилии: "Мы разделяем общие ценности, такие как вера в Бога и защита семьи. Мы также солидарны со всеми государствами, которые хотят мира и стремятся к нему".

По словам российского президента, по многим вопросам позиции двух стран близки или совпадают. Москва и Бразилиа поддерживают многополярное мироустройство и твердо привержены принципам политико-дипломатического урегулирования конфликтов.