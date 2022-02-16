Twitter, Viber и TikTok приступили к исполнению "закона о приземлении", сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.

Закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации" вступил в силу с 1 января 2022 года. В соответствии с ним зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более полумиллиона пользователей должны открыть уполномоченные представительства в России.

"У нас есть компании, которые начали частично выполнять основные обязанности. Это TikTok - они зарегистрировали личный кабинет, разместили форму обратной связи и проинформировали нас о том, что планируют в ближайшее время открывать в России представительство. Это компания Likeme Pte. Ltd. (Likee), которая также разместила форму обратной связи и также нас уведомила о ближайших планах по учреждению российского юридического лица. Twitter зарегистрировал личный кабинет, Zoom направил заявление на регистрацию личного кабинета, компания Viber выполнила все те же самые обязанности и прислала документы о создании юридического лица", - цитирует ТАСС выступление замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике.

При этом Субботин отметил, что несколько иностранных компаний не исполняют закон.

"У нас есть и те, кто пока не выполнил полностью основные обязанности. Это компании Google, Discord, Pinterest, Telegram, Meta и Twitch", - сказал представитель Роскомнадзора.

По словам Субботина, у всех перечисленных компаний есть административные и финансовые возможности для исполнения российского законодательства.

Ранее в Роскомнадзоре отмечали, что не будут применять административные санкции с 1 января к компаниям, которые не успеют открыть представительства, но продемонстрируют, что работают в этом направлении. Однако в среду представитель ведомства уточнил, что с конца февраля в отношении нарушителей закона уже могут быть использованы меры воздействия.

За неисполнение - штрафы

Новый российский закон обязывает владельцев иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более полумиллиона российских пользователей создать в РФ филиал, представительство или уполномоченное юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. В нем предусмотрены "меры понуждения". В частности, речь идет о маркировке сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства, исключении из выдачи поисковиков, запрете на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян. Среди более жестких мер - включение в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, прием платежей физических и юридических лиц, а также частичная и полная блокировка ресурсов на территории России.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что здесь Россия идет по пути, уже проложенному другими.

Россия "предлагает "гостю", который неплохо обосновался в нашей стране и зарабатывает большие деньги, жить и отвечать по российским законам, а не по своему "уставу", спрятанному в одной из западных или иных столиц", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Критики закона о приземлении говорят, что по всей вероятности, российские власти таким образом хотят создать дополнительный механизм регулирования распространения политического контента в Интернете. Отмечается также, что открытие филиалов или представительств некоторых крупных компаний потребует значительных временных затрат.

Как сообщил в среду глава профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн, депутаты подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, законопроект о штрафах за неисполнение закона "о приземлении" направлен в кабмин.