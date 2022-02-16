В КНДР почтили память Ким Чен Ира

В КНДР прошли торжества по случаю 80-летия со дня рождения Ким Чен Ира. Главные мероприятия были организованы в Самчжиёне, где по офииальным данным появился на свет ныне покойный лидер северной коери память своего отца почтил Ким Чен Ын, возглавивший страну в 2011 году.

День рождения Ким Чен Ира — День сияющей звезды — один из главных праздников в народной республике.

С начала года Пхеньян осуществил уже семь ракетных запусков. Страны региона и США вновь выступили за полную денуклеаризацию Северной Кореи.