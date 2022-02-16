Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region

Украина

Белоруска, выступающая за Украину, попалась на допинге

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Валентина Каминская выступает за сборную Беларуси на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе, декабрь 2014 г.
Валентина Каминская выступает за сборную Беларуси на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе, декабрь 2014 г.   -   Авторское право  FABRICE COFFRINI/AFP

Украинская лыжница Валентина Каминская, принимающая участие в Олимпийских играх в Пекине, получила положительный результат допинг-теста, сообщила пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA). В допинг-пробе спортсменки были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Тест был сдан 10 февраля в Пекине, то есть в соревновательный период.

Лыжница получила временное отстранение за нарушение антидопинговых правил, ей запрещено участвовать в тренировках и соревнованиях до конца Игр. При этом она имеет право на запрос анализа пробы B.

Каминской 34 года, эти Олимпийские игры - третьи в её карьере. Здесь она стала 70-й в спринте свободным стилем, 79-й в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем и 18-й в составе национальной сборной в эстафете. Лыжница также приняла участие в эстафете 4 х 5км, однако украинская команда была снята с гонки, поскольку отстала на круг от лидеров. Это произошло как раз на этапе с участием Каминской.

До 2018 года Каминская выступала за Беларусь.