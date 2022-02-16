Белоруска, выступающая за Украину, попалась на допинге

Украинская лыжница Валентина Каминская, принимающая участие в Олимпийских играх в Пекине, получила положительный результат допинг-теста, сообщила пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA). В допинг-пробе спортсменки были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Тест был сдан 10 февраля в Пекине, то есть в соревновательный период.

Лыжница получила временное отстранение за нарушение антидопинговых правил, ей запрещено участвовать в тренировках и соревнованиях до конца Игр. При этом она имеет право на запрос анализа пробы B.

Каминской 34 года, эти Олимпийские игры - третьи в её карьере. Здесь она стала 70-й в спринте свободным стилем, 79-й в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем и 18-й в составе национальной сборной в эстафете. Лыжница также приняла участие в эстафете 4 х 5км, однако украинская команда была снята с гонки, поскольку отстала на круг от лидеров. Это произошло как раз на этапе с участием Каминской.

До 2018 года Каминская выступала за Беларусь.