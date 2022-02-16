В буферной зоне на Кипре потерялись дети

Трёхлетняя девочка была найдена патрульной службой ООН в буферной зоне на Кипре недалеко от Атиену. Этот посёлок расположен на Зелёной линии между Республикой Кипр и неризнанной Турецкой республики Северного Кипра.

Ребёнка доставили в полицейский участок, где выяснили, что родители-пакистанцы, пытавшиеся пересечь Зелёную линию, потеряли своих детей-близнецов во вторник утром. Девочку доставили в больницу для медицинского осмотра, а затем передали родителям на КПП "Ледра Палас", в то же время велись поиски её сестры-близнеца, которая в итоге была найдена. Обе девочки здоровы.