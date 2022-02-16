Пандемия и работа

В Нидерландах с 25 февраля отменяют большую часть коронавирусных ограничений. Решение правительства связано с тем, что пандемия не создает большого давления на систему здравоохранения. Пока ношение масок останется обязательным только в общественном транспорте. 15 марта кабинет рассмотрит возможность отмены оставшихся мер, включая санитарные пропуски на массовые мероприятия внутри помещений и рекомендации работать из дома половину времени.

Пока многие страны снимают ограничения, в других прививочная кампания идет медленно. ВОЗ призывает правительства вкладывать больше усилий в вакцинацию населения в Восточной Европе. За последние две недели число заразившихся коронавирусом выросло в два раза в ряде государств региона, а также в Армении и Азербайджане.

Власти Бельгии заявили, что учли уроки пандемии и сообщили о намерениях провести реформу на рынке труда. У сотрудников появилась возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной с сохранением зарплаты, но без снижения общего количества рабочих часов. У работодателей есть право отклонить такой запрос. Предложенную реформу должны утвердить парламент и профсоюзы.

Между тем в Словении условиями труда недовольны медики, при этом власти планирует снизить зарплаты бюджетников на 5%. После провала переговоров между правительством и представителями трудовых коллективов работники системы здравоохранения объявили о проведении забастовки.