Франция: неандертальцы и Homo sapiens жили по соседству 54 тысячи лет назад

Homo sapiens появился на территории Европы намного раньше, чем до сих пор полагали учёные. К такому выводу пришла международная команда археологов под руководством француза Людовика Слимака после исследования молочного зуба, найденного в пещере Мандрен (департамент Дром), в культурном слое, которому 54 тысячи лет. В это время в пещере еще должны были жить неандертальцы.

До сих пор, мы полагали, что современный человек, Homo sapiens, прибыл на европейский континент 42, 43 или 45 тысяч лет назад. наша находка отодвигает прибытие человека разумного на 10-12 тысячелетий. Теперь нам известно, что они уже были здесь 54 тысячи лет назад, а в Восточной Европе - 43 тысячи лет назад. А именно здесь на территории Западной Европы,во Франции, в долине Роны мы обнаружили очень древние поселения. Людовик Слимак Археолог (Национальный центр научных исследований, Тулуза)

Согласно ученым, которые провели исследование окаменелостей, Homo sapiens обитали в пещере Мандрен на протяжении 40 лет, а затем по неизвестным причинам покинули её. Примерно год спустя в пещере вновь поселились неандертальцы.

Это важное открытие поможет лучше понять, как в Европе сосуществовали разные виды древних людей.