Франция: неандертальцы и Homo sapiens жили по соседству 54 тысячи лет назад

Франция: неандертальцы и Homo sapiens жили по соседству 54 тысячи лет назадКомментарии
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Homo sapiens появился на территории Европы намного раньше, чем до сих пор полагали учёные. К такому выводу пришла международная команда археологов под руководством француза Людовика Слимака после исследования молочного зуба, найденного в пещере Мандрен (департамент Дром), в культурном слое, которому 54 тысячи лет. В это время в пещере еще должны были жить неандертальцы.
Согласно ученым, которые провели исследование окаменелостей, Homo sapiens обитали в пещере Мандрен на протяжении 40 лет, а затем по неизвестным причинам покинули её. Примерно год спустя в пещере вновь поселились неандертальцы.
Это важное открытие поможет лучше понять, как в Европе сосуществовали разные виды древних людей.