Эльбрус: радость и риски фрирайда

Лучше гор могут быть только горы. А лучшее время для гор - февраль. Об этом скажет любой лыжник и сноубордист. Одно из самых удивительных мест в Европе для любителей зимнего спорта - Эльбрус. Российский курорт предлагает клиентам с разным уровнем мастерства широкие и ухоженные трассы. На фоне пандемии коронавируса и закрытия границ, интерес к Эльбрусу возрос.Туристический поток по сравнению с прошлым годом увеличился на 120%.

Жаннет Мусукова, сотрудница управляющей компании курорта: "У нас станция "Гарабаши", третья очередь канатной дороги, самая высокая точка в Европе. С этой точки, с высоты 3847 метров, мы предлагаем нашим гостям 17 километров сертифицированных трасс".

Все большую популярность на Эльбрусе завоевывает фрирайд - внетрассовое катание по нетронутому снегу. Тренд общемировой - человек жаждет новых ощущений. Москвичка Ольга Косенко приезжает сюда ежегодно.

Ольга Косенко, преподаватель истории философии, фрирайдер: "Я очень люблю кататься вне трасс на Эльбрусе, потому что это общение с природой. Открываются просто невероятные виды: за каждым поворотом ты можешь увидеть какое-то ущелье, водопад или ледник".

Любить фрирайд, это еще и осознавать риск, который сопровождает данный вид катания.Несколько лет назад группе Ольги пришлось в течение четверти часа откапывать из-под лавины участника спуска Павла Грудинина. Он оказался под полутораметровой толщей снега. Спасателей дожидаться не стали.

Корреспонденту Euronews Павел Грудинин признался: "Страшно, конечно, было. Если бы команда стала ждать спасателей, вряд ли бы уже ... потому что я синенький был, губы белые".

“Фрирайд дарит ощущение свободы, но он опасен”, - говорит Лиза Паль. Она - родом из Баварии. Оказавшись на Кавказе еще студенткой, Лиза влюбилась в эти горы и со временем стала работать спасателем и проводником. За 25 лет Паль совершила более 400 восхождений на Эльбрус, участвовала в многочисленных спасательных операциях.

Лиза Паль, горный гид: "Я Эльбрус боюсь, потому что это такая гора... Вроде бы не такая высокая, но она очень коварная, очень холодная. Здесь бывает очень плохая погода и из-за этого здесь погибает много людей"

На курортах лыжников и сноубордистов предупреждают : "Безопасность - ваша ответственность". Экстремалам, съезжающим с маркированных трасс, рекомендуют иметь в наличие лавинное снаряжение и пользоваться услугами профессиональных горных гидов.