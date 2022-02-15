Молодёжь покидает Албанию

Уехать из своей страны в ЕС для многих молодых албанцев — единственный способ обрести лучшее будущее. Согласно официальным данным, более 20% молодых людей в Албании не имеют работы, однако, по словам жителей страны, реальный процент трудно определить, и он может быть намного выше.

Местная молодёжь говорит, что в стране очень мало серьёзных и прилично оплачиваемых вакансий для людей средней квалификации, а средняя зарплата в Албании составляет 460 евро в месяц.

24-летняя Дени Чомора - одна из тех, кто хочет эмигрировать.

- В прошлом году я закончила учёбу, стала агроинженером с дополнительной специализацией в области экологии, - говорит она. - Но, по всей видимости, так и не смогу найти работу по моей специальности. В результате я вот уже 10 месяцев работаю координатором-продюсером на национальном телевидении. Я верю, что найду подходящую работу для себя, если уеду отсюда за границу, скорее всего, в одну из стран Евросоюза".

С 2016 года страну покинули более 600 тысяч человек, в основном молодежь. В то же время молодые мигранты из стран с низким уровнем доходов - таких как Бангладеш, Индия и Пакистан - заняты в Европе на так называемых предприятиях "макиладорас", использующих дешёвую рабочую силу. Официально они получают более низкую минимальную заработную плату, 300 евро в месяц плюс проживание.

- Сколько вам здесь платят?

- 12 долларов в день. Лучше работать здесь. Хотя я и скучаю по семье, маме, брату, стране. Индия очень бедная страна.

Инвесторы рады получить дешёвую рабочую силу. Правительство Албании их поддерживает. Недавно власти упростили процедуру найма иностранной рабочей силы. Экономисты указывают на противоречия этой модели производства:

_ - В албанской экономике преобладают низко оцененные отрасли, которые практически не нуждаются в специализированной высококвалифицированной рабочей силе - такие как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство,_ - говорит экономист Эндрит Изеира. - И именно поэтому талантливая и амбициозная албанская молодежь не находит ничего лучшего, как уезжать из страны. Почему в албанской экономике преобладают эти отрасли? Ну, во многом это связано с хроническими проблемами страны: коррупцией, недобросовестной конкуренцией и очень высоким входным барьером.

Привлекая дешёвую рабочую силу мигрантов, албанские предприниматели не прилагают усилий для модернизации и перехода к отраслям и услугам с добавленной стоимостью. А албанская молодёжь в обозримом будущем не видит для себя больших возможностей в собственной стране, связывая надежды с Евросоюзом.