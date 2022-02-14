Тревоги украинской диаспоры в Италии

Что делать в ситуации растущей напряжённости между Киевом и Москвой - задаются вопросом проживающие в Италии украинцы.

Аппенинский полуостров приютил самую большую в Евросоюзе украинскую диаспору, по некоторым оценкам, более 200 тысяч человек, в основном, на севере страны. 80 % из них - женщины, которые работают сиделками или в клининговых кампаниях.

Мне было очень хорошо в Советском Союзе, потому что мы могли учиться бесплатно, у нас были хорошие зарплаты. Когда Украина отделилась от России, начались большие проблемы... Сейчас говорят о войне, но бедные люди вряд ли боятся, потому что хуже, чем сейчас, быть не может Людмила (имя вымышленное) сотрудница клининговой кампании в Риме

Беспокойство разделяют и прихожане Святой Софии - главного собора Украинской грекокатолической церкви в Италии (он был построен в конце 1969 года по инициативе патриарха УГКЦ Иосифа Слипого в Риме):

Я очень сильно переживаю, потому что наш большой, так сказать, друг - Россия - вредит нашему народу на протяжении многих веков... прихожанин Собора Святой Софии, пожелавший остаться неизвестным

Пока одни думают, возвращаться на родину или оставаться в Италии, другие - как Надежда (имя вымышленное) - вывозят семьи:

Я родом из города, который находится ближе всего к России. Ситуация на границе очень напряженная. Люди сильно напуганы, потому что там размещены войска. Все говорят, что если не завтра, то послезавтра начнётся вторжение. Я вернулась с мамой, потому что хочу спасти хотя бы её, иначе что я буду делать? Надежда (имя вымышленное)

Итальянские авиакомпании, в отличие от израильских, пока не приняли решение об увеличении рейсов на Украину.