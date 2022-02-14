Тревоги украинской диаспоры в Италии

Тревоги украинской диаспоры в ИталииКомментарии
Что делать в ситуации растущей напряжённости между Киевом и Москвой - задаются вопросом проживающие в Италии украинцы.
Аппенинский полуостров приютил самую большую в Евросоюзе украинскую диаспору, по некоторым оценкам, более 200 тысяч человек, в основном, на севере страны. 80 % из них - женщины, которые работают сиделками или в клининговых кампаниях.
Беспокойство разделяют и прихожане Святой Софии - главного собора Украинской грекокатолической церкви в Италии (он был построен в конце 1969 года по инициативе патриарха УГКЦ Иосифа Слипого в Риме):
Пока одни думают, возвращаться на родину или оставаться в Италии, другие - как Надежда (имя вымышленное) - вывозят семьи:
Итальянские авиакомпании, в отличие от израильских, пока не приняли решение об увеличении рейсов на Украину.