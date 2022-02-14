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мир

Процесс по делу об убийстве французского священника джихадистами

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 Кнарик Хачатрян
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Процесс по делу об убийстве французского священника джихадистами
Авторское право  Photo : Francois Mori (Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.)

Процесс по делу об убийстве 85-летнего французского священника отца Жака Амеля в церкви в нормандском городке Сент-Этьен-дю-Рувре недалеко от Руана начался в понедельник. Слушания проходят в суде Парижа в присутствии двух сестёр погибшего и 92-летнего прихожанина Ги Копоне, который был серьёзно ранен во время нападения. Пострадавшие и родственники жертвы надеются, что судебный процесс поможет понять мотивы джихадистов,

"Если те, кто несёт ответственность, смогут покаяться и попросить прощения у всех пострадавших, то этот день будет прожит не зря", - говорит Ги Копоне.

Двое 19-летних джихадистов, которые с ножами в руках совершили нападение в церкви 26 июля 2016 года, были застрелены полицией. Перед судом предстали трое их родственников, обвиняемых в пособничестве террористам. Им грозит до 30 лет лишения свободы. Четвёртого обвиняемого, предположительно убитого в Сирии, судят заочно за соучастие в убийстве.

Это преступление потрясло всю Францию. Во время нападения отец Амель совершал богослужение, в церкви в это время находились три монахини и двое пожилых прихожан. Террористы заставили священника подойти к алтарю и закололи его ножом, а затем напали на других присутствующих. Одна их монахинь смогла убежать и позвать на помощь. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство", запрещённая в России.