Процесс по делу об убийстве французского священника джихадистами

Процесс по делу об убийстве 85-летнего французского священника отца Жака Амеля в церкви в нормандском городке Сент-Этьен-дю-Рувре недалеко от Руана начался в понедельник. Слушания проходят в суде Парижа в присутствии двух сестёр погибшего и 92-летнего прихожанина Ги Копоне, который был серьёзно ранен во время нападения. Пострадавшие и родственники жертвы надеются, что судебный процесс поможет понять мотивы джихадистов,

"Если те, кто несёт ответственность, смогут покаяться и попросить прощения у всех пострадавших, то этот день будет прожит не зря", - говорит Ги Копоне.

Двое 19-летних джихадистов, которые с ножами в руках совершили нападение в церкви 26 июля 2016 года, были застрелены полицией. Перед судом предстали трое их родственников, обвиняемых в пособничестве террористам. Им грозит до 30 лет лишения свободы. Четвёртого обвиняемого, предположительно убитого в Сирии, судят заочно за соучастие в убийстве.

Это преступление потрясло всю Францию. Во время нападения отец Амель совершал богослужение, в церкви в это время находились три монахини и двое пожилых прихожан. Террористы заставили священника подойти к алтарю и закололи его ножом, а затем напали на других присутствующих. Одна их монахинь смогла убежать и позвать на помощь. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство", запрещённая в России.