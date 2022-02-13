Кандидат в президенты предложила создать альянс безопасности от Атлантики до Урала

Французские правые надеются вернуться к власти, если кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс одержит победу. По данным соцопросов, у нее есть высокие шансы пройти во второй тур предстоящих выборов, но в финале она может уступить действующему президенту страны Эммануэлю Макрону, он пока официально не выдвигал свою кандидатуру на второй срок.

На своем первом большом предвыборном митинге, состоявшемся в Париже, Валери Пекресс высказалась за то, чтобы твердо говорить с Россией и предупредить Москву, что в случае наступления на Украину последуют экономические санкции.

"С Украиной мы должны быть откровенными и сказать ей, что прием страны в НАТО не стоит на повестке дня. Мы должны создать новую организацию по европейской безопасности от Атлантики до Урала. Европейский союз должен должен взять судьбу в свои руки. Настало время, чтобы в Елисейский дворец пришла последовательница де Голля", — сказала Валери Пекресс.

Она также заявила, что выступает против федерализации Европы, которая, по ее словам, размыла бы самобытность европейских стран.

В юности Пекресс изучала русский язык и побывала в крымском лагере "Артек". Недавно в эфире телеканала "Франс-5" она обратилась к россиянам на русском языке и призвала к строительству совместного будущего Европы.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 10 и 24 апреля. График кампании позволяет претендентам выдвигать свои кандидатуры до начала марта.