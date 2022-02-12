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Афганистан

Афганцы просят вернуть деньги в страну

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 Ирина Шелудкова
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Участники акции протеста призывают вернуть деньги Афганистану
Участники акции протеста призывают вернуть деньги Афганистану   -   Авторское право  Hussein Malla/AP

В Кабуле прошла акция протеста против решения президента США Джо Байдена относительно активов Центрального банка Афганистана в США. Глава Белого дома н подписал указ о блокировании 7 млрд долларов, половину средств зарезервируют для возможной выплаты компенсаций родственникам жертв терактов, в том числе 11 сентября 2001 года. Остальные деньги направят на нужды афганского народа в специальный фонд, которым будет управлять ООН.