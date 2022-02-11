Турки стали меньше ходить в рестораны и бары

В этом стамбульском районе некогда было шумно, весело и многолюдно. Сейчас на ресторанных улочках пустует большинство столиков.Не удивительно: с тех пор, как в Турции налог на алкоголь был повышен почти на 50%, число клиентов в кафе и барах значительно уменьшилось.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно призывал сограждан пить айран вместо ракы.К тому же экономический кризис в стране и падающая лира требуют дополнительных государственных доходов.

Среди тех, кто не согласен с повышением налога - владельцы питейных заведений.

Али Икту, владелец бара: "Люди, которые заглядывали к нам чуть ли не через день, теперь приходят лишь раз в неделю. Раньше клиенты заказывали по 5-6 бутылок пива, сейчас берут по две-три. Так что, конечно, наш бизнес пострадал, и очень сильно. "

Употреблять алкоголь турки не перестанут, убежден Сердар Байяр, владелец винного магазина. По его словам, люди скорее превратятся в доморощенных химиков: в социальных сетях достаточно видеороликов, как приготовить алкогольные напитки в домашних условиях. Вот только чем это обернется?

Сердар Байяр, владелец винного магазина: "Будут покупать контрабандный алкоголь. Это неизбежно приведет к нежелательным последствиям, которых мы не хотели бы видеть".

Сообщается, что в декабре (еще до того как цены на спиртное взлетели до небес) от последствий отравления суррогатным алкоголем скончались более 80-ти человек. На этой неделе полиция Стамбула во время рейда изъяла тысячи бутылок самогона и арестовала подозреваемых в его производстве.