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Италия

Итальянские палаццо остались без севта

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 Екатерина Гусева
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Итальянские палаццо остались без севта
Авторское право  يوروفيجن

Итальянские памятники на время погрузились в темноту. Накануне их подсветку отключили в знак протеста против повышения цен на электроэнергию. Акцию организовала Национальная ассоциация муниципалитетов, по ее подсчетам, расходы на электроэнергию на местах вырастут на полмиллиарда евро. Неслучайно: в конце 2021 года года тарифы на электричество выросли в Италии на треть, а в нынешнем году - почти на 50%. Италия импортирует большую часть энергоресурсов