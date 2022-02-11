Итальянские палаццо остались без севта

Итальянские памятники на время погрузились в темноту. Накануне их подсветку отключили в знак протеста против повышения цен на электроэнергию. Акцию организовала Национальная ассоциация муниципалитетов, по ее подсчетам, расходы на электроэнергию на местах вырастут на полмиллиарда евро. Неслучайно: в конце 2021 года года тарифы на электричество выросли в Италии на треть, а в нынешнем году - почти на 50%. Италия импортирует большую часть энергоресурсов