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мир

Умер лауреат Нобелевской премии вирусолог Люк Монтанье

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 Михаил Саленков
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Вирусолог Люк Монтанье
Вирусолог Люк Монтанье   -   Авторское право  JACQUES BRINON/AP2008

Французский вирусолог Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии за открытие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), скончался в возрасте 89 лет.

Ученый ушел из жизни в американском госпитале, расположенном в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен, 8 февраля. Причина смерти не уточняется. Информацию подтвердили в четверг в мэрии коммуны.

Нобелевскую премию Монтанье получил в 2008 году за открытие ВИЧ вместе с коллегой-вирусологом Франсуазой Барре-Синусси. Третьим лауреатом премии в том году стал немецкий вирусолог Харальд цур Хаузен, открывший папилломавирусы, вызывающие рак шейки матки.

После получения премии Монтанье неоднократно выступал с высказываниями, вызывавшими негативную реакцию в научном сообществе. Например, говорил о вреде прививок, а в период пандемии COVID-19 был замечен на собраниях противников вакцинации, где заявлял о смертельной опасности вакцин от этого заболевания.