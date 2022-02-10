Французский вирусолог Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии за открытие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), скончался в возрасте 89 лет.

Ученый ушел из жизни в американском госпитале, расположенном в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен, 8 февраля. Причина смерти не уточняется. Информацию подтвердили в четверг в мэрии коммуны.

Нобелевскую премию Монтанье получил в 2008 году за открытие ВИЧ вместе с коллегой-вирусологом Франсуазой Барре-Синусси. Третьим лауреатом премии в том году стал немецкий вирусолог Харальд цур Хаузен, открывший папилломавирусы, вызывающие рак шейки матки.

После получения премии Монтанье неоднократно выступал с высказываниями, вызывавшими негативную реакцию в научном сообществе. Например, говорил о вреде прививок, а в период пандемии COVID-19 был замечен на собраниях противников вакцинации, где заявлял о смертельной опасности вакцин от этого заболевания.