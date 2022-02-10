Европа протестует и снимает маски

В европейских странах постепенно ослабляют ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса. В Испании, на фоне снижения числа случаев заражения ковидом и госпитализаций теперь на открытом воздухе можно появляться без масок.Тем не менее, в закрытых общественных местах, включая транспорт, где люди не могут соблюдать социальное дистанцирование, ношение масок остается обязательным.

Аналогичные решения приняли санитарные власти Италии. С одиннадцатого февраля на Апеннинах отменяют ношение средств индивидуальной защиты на улицах, за исключением ситуаций, когда есть большое скопление людей. В закрытых помещениях появляться в масках будет необходимо по меньшей мере до конца марта. По данным местных СМИ уже с начала марта может быть возвращена стопроцентная заполняемость стадионов.

Во Франции не прекращаются манифестации против вакцинных паспортов. Вдохновленные протестами дальнобойщиков в Канаде, французские водители призывают сограждан двинуться автоколонной на Париж, а затем отправиться в Брюссель.Полиция Парижа запретила проведение акции "Конвой свободы". Тем, кто создадут помехи движению транспорта, грозит два года тюрьмы, штраф в размере четырех с половиной тысяч евро и лишение водительских прав.

По улицам города Ситтард-Гелен, расположенного на юго-востоке Нидерландов, прошли сотни демонстрантов. Они требовали отмены антиковдиных ограничений.