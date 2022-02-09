Мировое соглашение Польши и Чехии

Польша и Чехия заключили мировое соглашение и прекратили тяжбу в суде Евросоюза по поводу эксплуатации приграничной угольной шахты “Туров”. Чехия, подавшая иск к Польше, получит компенсацию в размере 45 млн евро. Шахта, против деятельности которой выступала Прага, продолжит работать. Евросоюз будет осуществлять надзор над выполнением соглашения в течении 5 лет.

Представитель профсоюза польских шахтёров Богумил Тышкевич приветствовал соглашение: “Теперь мы можем уверенно смотреть в будущее и продолжать работу. Если шахта и электростанция закроются здесь возникнет экономическая пустыня. На сегодня у нас нет плана, экономического плана, как поменять здесь энергетическую систему”.

Соглашение предполагает строительство барьера для защиты грунтовых вод, загрязнение которых и стало причиной иска, и проведение регулярного экологического мониторинга. Но эколог Зузка Пехова, проживающая в деревне Угольне с чешской стороны границы, недовольна соглашением:

“У меня смешанное чувство раздражения и грусти. Мы уже знаем, что пункты соглашения не защитят грунтовые воды, находящиеся под нашей деревней. Соглашение также не гарантирует нам, что польская сторона будут как-то помогать нам в решении этой проблемы, которая возникла из-за деятельности шахты в Турове”.

Председатель польской экологической ассоциации “Эко-Уния” Радослав Гавлик тоже критикуют соглашение:

“Мы заплатим 500 млн злотых за соглашение, которое не дает нам гарантию отказа от угольной энергетики и использования европейских денег из Фонда справедливой трансформации при отказе от угля. Для нашего премьер-министра это Пиррова победа”.

Несмотря на подписание мирового соглашения, Европейская комиссия заявила, что штрафы в отношении Польши будут продолжать накапливаться до тех пор, пока Чехия официально не отзовет свой иск из суда. Чешское правительство говорит, что сделает это только после того, как Польша заплатит компенсацию. На настоящий момент Польша ничего не заплатила.