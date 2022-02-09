Великобритания наращивает контингент в Эстонии

Лондон перебрасывает в Эстонию 850 военнослужащих, чтобы удвоить британский контингент в составе дислоцированной в республике боевой группы НАТО. Премьер-министр Борис Джонсон также изучает возможность отправки истребителей и кораблей в Юго-Восточную Европу. В Эстонии, где только что завершились военные учения партнеров по Североатлантическому альянсу, считают меры адекватными, ссылаясь на то, что Россия разворачивает масштабные маневры в Беларуси.

Канцлер военного ведомства Эстонии Кусти Салм уточняет: "Мы можем подтвердить, что 15 тысяч военных уже на месте, есть информация, прогнозы, что их число удвоится. Если это так и будет продолжаться в Беларуси, то и от НАТО потребуется резкое увеличение сил".

Перегруппировка сил и активизация учений идут на фоне обострения украинского кризиса и связанного с ним ухудшения отношений России и западных стран. Ранее в Москве пообещали, что по окончании учений в Беларуси российские военные уйдут из республики.