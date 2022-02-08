Японские специалисты решают проблему донорской крови в Африке

Новый выпуск программы «Глобальная Япония» посвящен Кении. В нем мы рассказываем о том, как японский производитель медицинского оборудования решает здесь хроническую проблему нехватки донорской крови, уделяя особенное внимание спасению жизни рожениц.

Рождение третьего ребенка едва не стоило жизни жительнице округа Нанди в Кении Лилиан Чебет. После того, как в районной больнице ей сделали кесарево сечение, у Лилиан возникло послеродовое кровотечение. Потеря крови была настолько интенсивной, что для спасения жизни понадобилось переливание:

«Когда пришел врач и стал меня обследовать, меня пробил внезапный озноб. Всё мое тело похолодело. Через полчаса я начала приходить в себя. Если бы в больнице не было донорской крови, моя новорожденная девочка росла бы без матери».

Лилиан выжила. Но каждый день в мире в ходе беременности и родов умирают более 800 женщин. Многие причины смерти можно устранить. Две трети случаев материнской смертности происходят в Черной Африке. А почти половину смертей вызывает кровопотеря. Спрос на донорскую кровь здесь превышает предложение.

Филана Муджени работает в местном отделении японской компании Тэрумо. Она предлагает высокотехнологичные решения по подготовке крови и клеток для переливания и пересадок.

«В Африке практика сдачи донорской крови пока не очень развита, — говорит Филана. — Это объясняется многими причинами, в том числе культурными и образовательными».

Damon Embling Филана Муджени

Согласно исследованию компании Тэрумо, эта технология будет спасать каждый год 16 тыс. жизней в Кении, Гане и Кот-д’Ивуаре, потому что она помогает останавливать послеродовую кровопотерю вроде той, от которой страдала Лилиан из Нанди. Кроме того, она поможет африканским государствам экономить ежегодно более 20 млн евро, потому что для подготовки одной дозы крови требуется только один донор там, где раньше требовалось 6.

«Мы в состоянии максимально увеличить потенциал каждой дозы донорской крови объясняет Филана. Автоматизируя процесс и снижая отходы, мы можем обеспечить кровью бо́льшее число пациентов. В том числе матерей, людей с раком и разного рода травмами. Кроме того, у нас есть технологии, которые снижают риск передачи малярии через переливание крови».

Специалисты японской компании Тэрумо. Damon Embling

Каждый год 8-го марта компания Тэрумо проводит в Кении день донора. Компания также обучает местный медперсонал переливанию крови и работает над поставками крови в масштабах всего континента.

Между тем, у Лилиан и ее младенца всё идет хорошо. «Джой очень игривая, — рассказывает Лилиан, — у ней хороший аппетит. Она узнает меня и радуется, когда меня видит. Я благодарна. То, что я пережила, научило меня кое-чему. Когда я наберусь сил, я тоже стану донором крови, чтобы помогать другим».