У берегов Франции экологи обнаружили огромное количество мертвой рыбы

Экологи обнаружили и сфотографировали огромное количество дохлой рыбы у берегов Франции недалеко от Ля Рошели. Группа Sea Shepherd считает, что речь идет 100 тысячах особей путассу (подвид трески), выброшенных в Бискайский залив промышленным траулером.

Министр моря Франции Анник Жирарден написала, что «шокирована» снимками и приказала Национальному центру по надзору за рыболовством провести расследование.

Нидерландский траулер Margiris, утверждает, что рыба попала в Бискайский залив «случайно» из-за разрыва трала.

«Это редкое явление и в данном случае оно было вызвано неожиданно большим уловом», - говорится в заявлении Европейской ассоциации морозильных пелагических траулеров (PFA), которой принадлежит судно.

Руководство траулера отметило, что сообщило об инциденте властям и приняло необходимые меры, чтобы лучше справляться с «необычным количеством рыбы, которая в настоящее время водится в данном районе».

Экологическая инициатива Sea Shepherd настаивает, что владельцы траулера сбросили путассу в море, чтобы избавиться от лишнего улова. Группа призывает усилить контроль за морскими акваториями и особенно за большими промышленными траулерами, способными за короткое время выловить сотни тысяч особей.

Путассу используют для изготовления рыбных палочек, рыбьего жира и других продуктов. Ловят ее с помощью огромных рыболовных сетей и обрабатывают прямо на борту. Экологи критикуют эту практику, считая, что она истощает запасы рыбы и плохо влияет на экосистему. Особенно, если в сети попадают крупные морские млекопитающие, например, дельфины и тюлени.

Margiris – один из самых крупных промышленных траулеров в мире. Его длина - больше 143 метров. Европейский комиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниус Синкявичюс призвал собрать исчерпывающую информацию по этому делу.